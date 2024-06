“Siamo tutti anziani”, l’evento di Vibo Marina c’è dedicato agli ospiti della Casa di riposo Don Mottola di Tropea

Domenica 16 giugno torna l’evento “Vibo Marina c’è”, giunto alla sua dodicesima edizione. Questa volta però sarà diverso: il luogo scelto è infatti la casa di riposo Don Mottola di Tropea. L’evento intitolato “Siamo tutti anziani” ha come obiettivo attività di socializzazione tra bambini e anziani. Questi ultimi – spiegano gli organizzatori – «sono i nonni di tutti, persone fragili che devono essere protette. Hanno tantissime storie da raccontare ai più giovani». «Ricordo – commenta il presidente Attilio Fiorillo – le giornate passate con i miei genitori da anziani, il loro bisogno della presenza di noi figli. Questo evento nasce appunto anche dall’esperienza che ho vissuto con i miei genitori e a loro lo dedico».

Secondo i promotori dell’iniziativa, «bisogna far capire ai più piccoli l’importanza degli anziani poiché la società odierna tende a non dargli voce emarginandoli dalla società, abbandonati al proprio destino. Fino a pochi decenni fa gli anziani rimanevano nelle proprie case per tutta la loro vita mentre oggi, molti di loro, vengono accolti in case di riposo dove, a volte, non trovano il calore della famiglia. Questo è frutto di un mutamento della società che trascura i valori passati, tradizionali. Pertanto è necessario comprendere le loro molteplici esigenze, aiutandoli e assistendoli soprattutto con affetto e compagnia».

Da qui l’evento di Vibo Marina c’è, senza scopo di lucro e aperto al pubblico seppure nel rispetto degli anziani all’interno della struttura. Ci saranno i bambini scout di Tropea e Vibo Marina1, che passeranno una giornata di solidarietà, amore, affetto e divertimento agli anziani della Casa di riposo.

«L’evento “Siamo tutti anziani” sarà animato con “Rossana Annetta e le sue bolle”, “Mamma che Festa” di Laura Costantini e il divertentissimo Mago Massimo Cappuccio. Saranno presenti Wwf di Vibo Valentia, Amore Randagio ODV di Vibo Valentia, Scout di Tropea e Scout di Vibo Marina1. Presenti anche Filitalia Chapter di Vibo Valentia che ringraziamo per aver donato alla struttura derrate alimentari. Ringraziamo tutte le aziende per il supporto dato sia donando prodotti alla struttura “Casa Di Riposo di Don Mottola” per il sostegno alla realizzazione dell’evento», concludono gli organizzatori.