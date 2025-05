Emozioni e solidarietà, l’associazione “Vibo Marina c’è” incontra gli anziani della Rsa Don Mottola di Drapia: «Giornata bellissima»

Una giornata all’insegna della solidarietà ma anche del divertimento, quella che si è svolta ieri nella struttura Don Mottola Medical Center di Drapia. Promossa dal presidente dell’associazione “Vibo Marina c’è” Attilio Fiorillo, l’iniziativa ha visto la partecipazione dei gruppi scout di Tropea, dell’illusionista Massimo Cappuccio, del Gruppo Folk Città di Vibo Valentia e dei Giganti di Vibo Marina. «L’evento – è scritto in una nota – ha centrato l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sul rispetto per gli anziani e sull’importanza di ascoltare le loro storie e le loro esperienze ricche di saggezza». Entusiasta per la riuscita dell’iniziativa, Attilio Fiorillo: «È stata una bellissima giornata di solidarietà, mi sono emozionato tantissimo – ha confessato -. Vedere queste persone anziane per tutti noi è stato come vedere i propri genitori, i propri nonni ed aprire il libro dei ricordi. Credo che abbiamo donato un momento di serenità e di gioia. Esperienza sicuramente da ripetere», ha aggiunto Fiorillo.



Il presidente del giovane sodalizio, ha ringraziato i propri attivisti, ma anche “Il Medical Center Don Mottola”, «per aver accolto la richiesta della nostra associazione di poter organizzare qualcosa con gli anziani della struttura». Durante l’evento sono stati festeggiati i 95 anni di Michele Putrino uno dei fondatori del Gruppo Folk città di Vibo Valentia.