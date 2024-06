Stazione di Vibo Marina, potenziate le fermate dei treni ma resta il nodo dei cantieri e del degrado nel tratto che conduce al porto

Con l’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario estivo 2024, nella stazione di Vibo Marina sono state potenziate le fermate dei treni locali e di quelli a lunga percorrenza. In particolare, lo scalo ferroviario del centro costiero sarà servito dalle fermate di coppie di treni Intercity da/per Roma, Genova-Milano, Genova-Torino; da numerosi treni regionali e dal “Tropea Express” (con possibilità di bici a bordo): in pratica un treno ogni ora circa nei giorni feriali, la metà nei giorni festivi. Un servizio, quindi, molto importante ed utile sia per i cittadini che per i turisti che vogliano raggiungere i pontili per il diporto o le banchine per i collegamenti marittimi con le Isole Eolie.

«La linea ferroviaria costiera Eccellente-Rosarno – commenta la Pro Loco- ove è inserita la stazione di Vibo Marina, è un bene da tutelare al massimo grado, costituendo quasi una metropolitana di superficie per uno straordinario viaggio accanto ad una costa di rara bellezza paesaggistica che collega tutti i borghi della “Costa degli Dei”, principale meta per il turismo nazionale e internazionale in Calabria. Importante, inoltre, per rafforzare l’asse turistico che va dall’aeroporto di Lamezia al vicino porto di Vibo Marina e all’arcipelago eoliano.

«La Pro Loco – rimarca il sodalizio della cittadina portuale- nel ringraziare Rfi per aver recentemente reso più dignitosa la stazione di Vibo Marina, auspica nel contempo che vengano resi aperti e funzionali i bagni della stazione, attualmente ancora chiusi. Invita, altresì, amministratori e politici affinché, oltre alla stazione di Vibo-Pizzo, non dimentichino di tutelare al meglio anche la stazione storica di Vibo Marina con i suoi 130 anni di storia iniziati come stazione di “Porto Santa Venere”. Il sodalizio, postazione civica e di legalità, nel promuovere il luogo e i suoi servizi, non può non considerare ancora che, a fronte di un potenziamento del numero dei treni, rimane purtroppo ancora in un deplorevole stato di degrado il “viale Stazione” di Vibo Marina: la principale strada comunale che collega lo scalo ferroviario al porto, per come noto, è chiusa da diversi anni dalla recinzione del cantiere per la costruzione del sottopasso ferroviario, residuando una solo striscia di percorso dissestato e buio, da percorrere a piedi in quanto non transitabile da auto e bus e senza adeguata segnaletica».

L’ente, a proposito di quella che si può considerare la regina delle incompiute vibonesi, ricorda come «la storia lunga di un sottopasso che doveva collegare meglio stazione e porto, già costata molto denaro pubblico e più volte preannunciata come vicina al termine dei lavori, tarda a realizzarsi con forti disagi per i residenti, per chi investe nel turismo e per tutta l’economia locale». «Una situazione indecorosa per i cittadini- ammonisce la Pro Loco- che fornisce una cattiva immagine ed una poco adeguata accoglienza per quanti arrivano per la prima colta con il treno alla stazione di Vibo Marina e sono costretti a raggiungere a piedi o in bicicletta una paese-porto che vuole vivere anche di turismo nazionale ed internazionale».