Comunali a Vibo, a Dentro la Notizia l’intervista al candidato a sindaco Cosentino – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Trasparenza e competenza. E, poi, un cambio di passo deciso verso nuovi obiettivi strategici. Roberto Cosentino, candidato a sindaco del centrodestra a Vibo Valentia, rilancia i temi della campagna elettorale. E lo fa attraverso le telecamere di LaC e il format “Dentro la Notizia”, a cura della redazione giornalistica. La data delle elezioni si avvicina e i partiti – al pari dei movimenti – iniziano a scaldare i motori lavorando alacremente su liste e programmi. Non si è ancora infiammato il confronto tra i vari competitori, ma il clima inizia a essere rovente soprattutto sul piano delle proposte politiche. Esattamente ciò su cui si è soffermato Cosentino, intervistato dal giornalista Pier Paolo Cambareri nel corso della puntata odierna. I punti chiave dell’azione che il manager regionale intende sviluppare vanno nell’ottica di un cambio di passo netto a vantaggio del territorio, un cambio di passo destinato a incidere – promette – nel campo di una nuova visione, armonica, della città facendo leva su azioni abbastanza definite nel campo della cultura e del welfare, dello sviluppo del porto e della piena integrazione con le frazioni, nella costruzione di un sistema integrato di relazioni con Regione e Governo che consentano di mettere a terra le tante risorse che arrivano dall’Europa e che, talvolta per incompetenza o chissà cosa, rischiano di non essere intercettate. Una sfida, quella della “produzione di ricchezza”, che sarà possibile vincere, secondo il candidato a sindaco del centrodestra, attraverso il riallineamento della macchina burocratica e le scelte giuste in chiave di esecutivo. Senza idee e senza i tecnici capaci di tradurli in atti concreti (determine e delibere) non c’è futuro. Ed ecco allora la necessità di calibrare bene le scelte sulle liste da cui trarrà linfa, in seguito, la nuova giunta comunale in caso di vittoria. Un confronto a tutto campo, insomma, sulle motivazioni che hanno indotto il manager pubblico a scendere in campo e su ciò che intende costruire per la sua città. Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia con Roberto Cosentino su LaC Play.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo, il centrodestra: «Al fianco di Cosentino le migliori energie della città»

«Adesso parlo io»: il sindaco di Vibo Maria Limardo ospite di Dentro la notizia