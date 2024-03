«Adesso parlo io»: il sindaco di Vibo Maria Limardo ospite di Dentro la notizia

Maria Limardo, sindaco uscente di Vibo Valentia non correrà alle prossime elezioni comunali. Nell’ambito di “Dentro la Notizia”, format di approfondimento a cura della redazione giornalistica di LaC News24, racconterà le ragioni della scelta. Intervistata da Pier Paolo Cambareri, Limardo ripercorrerà i cinque anni di amministrazione, tra polemiche e programmazione raccontando le difficoltà incontrate e spiegando come sono state risolte e superate. Dal riequilibrio di bilancio alle grandi opere, passando per le attività culturali e la tutela dell’ambiente sempre tenendo dritta la barra della legalità. Il sindaco avrà anche modo di spiegare le tensioni politiche che hanno indotto lei a fare un passo indietro e la coalizione di centrodestra a scegliere come candidato Roberto Cosentino. Ma quale sarà il futuro politico di Maria Limardo? Un punto interrogativo al quale la prima donna sindaco della storia di Vibo Valentia darà risposta nel corso della puntata. Appuntamento alle ore 14.30, in diretta su LaC.

Dentro la notizia

