Scontro frontale tra due auto nel Cosentino: una donna perde la vita

di Salvatore Bruno



Una donna ha perso la vita nella notte appena passata a Mendicino, alle porte di Cosenza, in un incidente stradale verificatori poco dopo le 3,30 sulla Via Acheruntia.

Ferita la figlia

Viaggiava a bordo di una Chevrolet Matiz insieme alla figlia quando, per cause in corso di accertamento, il suo veicolo si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 L che procedeva in senso opposto. Il violento impatto non le ha lasciato scampo mentre la figlia, soccorsa da personale del 118 e condotta all’ospedale dell’Annunziata, ha riportato un politrauma ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri

Sotto shock il conducente dell’altra vettura. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è affidata ai carabinieri. Soltanto all’alba le auto incidentate sono state rimosse e l’arteria riaperta al traffico, dopo l’intervento dei tecnici della Deam Sud che hanno ripristinato la percorribilità del fondo stradale.

