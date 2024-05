LaC OnAirport, da lunedì la postazione televisiva e radiofonica all’aeroporto di Lamezia

Allestita in collaborazione con Sacal nella hall-arrivi del principale scalo internazionale, vedrà ogni giorno giornalisti, conduttori e artisti interagire con i passeggeri in transito per raccontare curiosità e notizie del territorio calabrese. E dal 6 maggio al via due nuovi format: Buongiorno in Calabria e Diamoci del tu

“Voliamo con te”. È una promessa. Un desiderio. Ma anche un impegno fatto di professionalità e passione. È la nuova scommessa del Network LaC, nella quale a vincere saranno soprattutto i nostri telespettatori, radioascoltatori e lettori. Tv, radio e web, infatti, sono gli ingredienti di LaC OnAirport, dove i contenuti informativi e l’intrattenimento prenderanno forma direttamente nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, che si arricchisce così di un ulteriore punto di connessione tra passeggeri e comunità aeroportuale. Una suite radiofonica e un salotto televisivo allestiti nella hall arrivi dell’Aerostazione internazionale di Lamezia Terme. In altre parole, un laboratorio radiofonico e televisivo a diretto contatto con il pubblico, progettato dal Gruppo Pubbliemme, in collaborazione con Sacal SpA (Società aeroportuale calabrese).

LaC OnAirport, il progetto

Speaker radiofonici e giornalisti professionisti, affiancati da esperti della comunicazione e supportati da operatori tecnici di primo livello, realizzeranno ogni giorno interviste, dirette, collegamenti, video promozionali, format di informazione e intrattenimento, per raccontare curiosità e notizie del territorio calabrese e non solo. Un progetto unico e innovativo nel Mezzogiorno di Italia, realizzato dal Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, Network LaC, leader nel Centro Sud Italia nel settore comunicazione, media e informazione. L’obiettivo è fornire ai passeggeri in transito e al pubblico collegato sui nostri canali web e televisivi, le ultime notizie di attualità, cronaca, cultura spettacolo in aggiunta alle curiosità del giorno. Gli stessi passeggeri, sia italiani che stranieri, diventeranno i veri protagonisti del racconto in tele radiovisione. Ascolteremo le loro storie, i racconti di vita quotidiana, le loro esperienze di viaggio. Il tutto in una location unica e dinamica come l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, principale scalo aereo della Regione Calabria con rotte nazionali e internazionali. Un Hub di informazione e comunicazione che coinvolgerà istituzioni, imprese, enti di ricerca, università, associazioni di categoria.

L’inaugurazione e i nuovi format

Ai microfoni di LaC si parlerà di territori, cultura, luoghi da visitare, prodotti enogastronomici, ma ci sarà spazio per momenti di varietà dal ritmo elevato: musica, canzoni, gag con ospiti, sketch ironici e divertenti all’insegna della leggerezza e del buonumore.

Buongiorno in Calabria

Si parte lunedì 6 maggio, alle ore 08:30, con il format Buongiorno in Calabria, condotto da Nunzio Scalercio e Simona Tripodi. Saranno loro i primi ad andare in onda, inaugurando la postazione di LaC OnAirport con una irriverente rassegna stampa tra informazione, satira e ospiti.

Diamoci del tu

Alle 15 sarà poi la volta di Diamoci del tu, condotto da Francesco Occhiuzzi, che ospiterà il segretario della Confartigianato di Catanzaro, Raffaele Mostaccioli. Tutte le trasmissioni saranno diffuse sul canale 11 del DTT e rese disponibili sul canale on demand LaC Play. Insomma, si decolla!