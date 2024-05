Calcio giovanile, l’Usd Francavilla Angitola premiata a Catanzaro per la vittoria del campionato Under 15

L’Usd Francavilla Angitola raccoglie gli allori del campionato Giovanissimi Under 15 vinto lo scorso mese di marzo con ben 5 turni d’anticipo. La squadra allenata da mister Pino Pungitore ha chiuso il torneo con 30 punti in classifica, frutto di dieci vittorie in dieci gare. Al secondo posto la Rombiolese che ha terminato il torneo con 20 punti, terzo il Real Mileto a quota 15. Il Francavilla Angitola ha chiuso la stagione anche con la miglior difesa (solo tre goal presi) e il miglior attacco nella delegazione di Vibo Valentia.

Per celebrare al meglio il successo ottenuto dai giovani atleti vibonesi, si è svolta al centro federale di Catanzaro la premiazione per la vittoria del campionato giovanissimi provinciali.

Grazie alla vittoria del torneo i ragazzi di Pungitore sono stati promossi al prossimo campionato regionale. Per un piccolo paese del vibonese che ha appena sei anni di attività è un traguardo storico.

Il delegato Roberto Natale, il segretario Giuseppe Restuccia, l’impiegato Cristian Marino nonché del responsabile del settore giovanile lnd Massimo Costa hanno premiato i ragazzi per questa straordinaria impresa. Grande entusiasmo da parte dei calciatori del presidente Pasquale Mazzotta e dei dirigenti dopo soli sei anni ora si apprestano a disputare un campionato regionale.

«Un ringraziamento particolare all’Us Catanzaro – si legge in una nota -, al direttore Gianluca Caracciolo e al mister Pezzano che sono stati presenti per un’amichevole con i loro giovanissimi nazionali e che durante la premiazione ci hanno onorato di un gesto stupendo con la passerella per rendere onore alla nostra vittoria. Grazie di cuore. Complimenti di nuovo a tutti i ragazzi per questa epica impresa per un paese piccolino, al mister Pino Pungitore autentico trascinatore e uomo guida di questo splendido gruppo, al presidente Pasquale Mazzotta, ai dirigenti e ai genitori per essere stati sempre presenti».