Zambrone capitale della pizza: successo per il Campionato nazionale con oltre 50 partecipanti

Cinquanta pizzaioli provenienti da tutta Italia e dall’Estero hanno fatto tappa a Zambrone in occasione del sesto campionato nazionale di pizza ai sapori di Calabria. L’evento, che ha richiamato l’attenzione di professionisti anche dalla Germania, Svizzera, Austria e Regno Unito, è stato promosso dai pizzaioli Francesco Fortuna, che vanta numerosi premi nel settore e Giuseppe Landro, professionista dalla lunga esperienza. Il contest, ospitato all’hotel La praia, è nato dal desiderio di far conoscere le eccellenze calabresi, i prodotti simbolo del territorio tra cui il pecorino del Poro, la cipolla di Tropea, il peperoncino, il bergamotto calabrese e poi ancora la ‘nduja, le patate della Sila, l’olio extravergine di oliva locale e i salumi nostrani. Non a caso, lo slogan scelto per l’edizione è stato “Comunque vada, chi la ‘nduja la vince”.

«Come da regolamento, ogni concorrente ha presentato alla giuria la propria creazione contenente almeno un prodotto tipico made in Calabria», spiegano i promotori. Il risultato è andato ben oltre le più rosee aspettative. Una vera e propria festa dedicata alla pietanza simbolo dell’Italia nel mondo e anche alle tradizioni gastronomiche locali. Un tripudio di sapori che ha conquistato la commissione giudicatrice, composta da esperti. All’appuntamento anche il sindaco nonché presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, il vicesindaco Nicola Grillo e il consigliere Mariana Iannello che hanno espresso soddisfazione per la buona riuscita dell’evento.

Grazie alla competizione, durante la quale sono stati tributati numerosi riconoscimenti, si è avuto modo di focalizzare l’attenzione sulla figura del pizzaiolo, sul sacrificio e passione che richiede un’arte antica ma in continua evoluzione. Gli ottimi riscontri, in termini di partecipazione, hanno quindi portato i promotori Landro e Fortuna ad anticipare: «Stiamo già lavorando per la prossima edizione. Potrebbe sembrare prematuro ma realizzare eventi simili richiede impegno. Stiamo pensando di consegnare ben 100 premi alla carriera. Insomma, un raddoppio di non poco conto per valorizzare il maggior numero di professionisti», chiosano.

