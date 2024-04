Vibo, all’Alberghiero una giornata dedicata al gelato e alla solidarietà

Un seminario sulla nocciola di Calabria, e dei minicorsi per preparare il gelato nei laboratori a cui hanno partecipato i ragazzi dell’Associazione italiana persone down. Alla fine sono stati consegnati dei riconoscimenti offerti dalla scuola e consegnati dalla preside Eleonora Rombolà. Giornate intese nei laboratori dell’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo Valentia dove protagonista, oltre ai prodotti enogastronomici, è stata anche la solidarietà. L’evento, dedicato al gelato, è stato scandito in più fasi. In mattinata in Aula Magna si è svolto un seminario sulla nocciola tonda di Calabria in collaborazione con l’Arsac Calabria, con la partecipazione di A. Clasadonte (divulgatore agricolo) e con i docenti referenti Anna Maria Cichello e Carmelina Platì.

Poi nel pomeriggio la degustazione del gelato preparato con le nocciole (fornite dall’associazione Nocciola tonda di Calabria e dell’azienda agricola Defina di Sant’Onofrio) ma anche altri gusti con frutta di stagione, e la granita. Nei laboratori, insieme agli studenti sia del diurno che del corso serale, i docenti e i collaboratori, anche i ragazzi dell’Aipd. Nel pomeriggio si è dato poi il via alla festa del gelato che ha riscosso ampia partecipazione. Alla fine una sorpresa da parte dell’Ipseoa “E. Gagliardi”: sono stati dati in omaggio dei gadget come riconoscimento per l’adesione alle diverse iniziative organizzate nei laboratori nel corso dell’anno scolastico ai tanti corsisti che hanno partecipato in collaborazione dell’Aipd. A consegnarli la dirigente scolastica Eleonora Rombolà. Tra gli altri presenti anche il presidente dell’Associazione, Antonio Teti. L’evento è stato promosso dai docenti Antonella Araneo e Gianfranco Tavella. Hanno collaborato anche la gelateria “Tiziana” di Pizzo con Emanuele Ciurria.

LEGGI ANCHE: Masterclass sui derivati di vino, birra e distillati: successo per i corsi all’Alberghiero di Tropea

National winter cup, l’Alberghiero di Vibo in festa trionfa con l’atleta Luca Iurlano

La cucina incontra i social: gli studenti dell’Alberghiero di Vibo protagonisti di “Una giornata reel” – Video