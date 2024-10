Ottimi segnali da amichevoli e allenamenti per l'allenatore della squadra di Vibo Valentia. Sabato 26 ottobre la prima gara del campionato in trasferta contro il Letojanni. Il capitano Mille: «Ci sono tutti i presupposti per fare meglio dello scorso anno»

La Tonno Callipo Volley maschile scalda i motori per la nuova stagione sportiva, che vedrà i ragazzi guidati dal tecnico Francesco Piccioni impegnati nel campionato di Serie B, girone H. Un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo, come racconta ai nostri microfoni lo stesso Piccioni: «Sicuramente il livello si è alzato notevolmente e quindi anche le squadre neopromosse hanno allestito degli organici di tutto rispetto, questo sicuramente è positivo perché non sono più squadre materasso, ogni weekend sarà una battaglia, ci sono due tre formazioni che hanno in organico giocatori che hanno fatto anche la Serie A3 e poi ci sono 3-4 squadre outsider oltre a tutte quelle che lotteranno per la permanenza in Serie B».

Nel frattempo sono ottimi i segnali per il tecnico giallorosso da amichevoli e allenamenti in questo precampionato che costituisce un momento fondamentale per amalgamare un gruppo in gran parte rinnovato: «Le indicazioni finora sono completamente positive e vedo grande impegno da parte dei ragazzi. Rispetto alla stagione scorsa qualcosa è cambiato, quella era una squadra principalmente under, quest’anno invece abbiamo cambiato un po’ registro. Abbiamo sempre in organico dei ragazzi molto giovani, però sono stati affiancati da giocatori più esperti che potranno dare un grande contributo».

E tra i più esperti a fare da guida ai nuovi arrivati c’è anche il capitano Luciano Mille, classe ’92. Personalità, potenza e grande attaccamento alla società di Vibo Valentia per lo schiacciatore originario di Pizzo. «Sembra una frase fatta, ma sono davvero felice di ognuno dei nuovi giocatori arrivati, perché comunque sia anche chi è più piccolo si sta dimostrando professionale, lavorano duro, quindi ci sono tutti i presupposti per fare sicuramente meglio dello scorso anno – ha commentato Mille -. Poi è chiaro che chi è rimasto dallo scorso anno ha dato dimostrazione di un affetto particolare verso la società e sicuramente ha voglia di dire la sua, di non farsi rubare il posto. Parliamo di ragazzi della provincia di Vibo, naturalmente c’è un legame forte con questo palazzetto».

Il conto alla rovescia segna allora meno tre settimane. Poi il primo match del campionato, sabato 26 ottobre, in trasferta in Sicilia contro il Letojanni, e con in testa sin da subito l’obiettivo stagionale: «Sicuramente fare meglio dell’anno scorso – ha affermato il tecnico giallorosso – e quindi conquistare la salvezza in tempi più rapidi rispetto alla scorsa stagione, cercando di tenere testa anche alle squadre di prima fascia e magari ritagliandoci un ruolo da outsider».