Volley femminile, il Panificio Biscottificio Pesce Todosport batte 3-1 Cinquefrondi e vola in classifica

Una gara dai due volti per le vibonesi: dopo un avvio in salita la squadra di coach Iurlaro reagisce, domina gli ultimi set e si impone con determinazione

Il Panificio Biscottificio Pesce vince contro un’agguerrita Cinquefrondi, che solo un settimana fa aveva stoppato la corsa di Pizzo. Una gara dai due volti, quella giocata dalle ragazze di Vito Iurlaro che hanno saputo soffrire per poi rialzare la testa e portare a casa i tre punti. Nel primo set, in particolare, Cinquefrondi ha approfittato di un passaggio a vuoto delle padrone di casa, mettendole in seria difficoltà.

Il Panificio Biscottificio Pesce, dal canto suo, aveva commesso una lunga infinta di errori, sia in battuta che in attacco, che altro non hanno fatto che aiutare la squadra ospite a vincere il set.

Poi ci ha pensato coach Iurlaro a svegliare le ragazze che dal secondo set si sono fatte realmente sentire giocando una pallavolo piacevole e soprattutto redditizia. Vinto il secondo parziale, nel terzo si è giocato punto su punto, sino a quando nello sprint finale LaVecchia e compagne hanno avuto la meglio. Il quarto non ha avuto mai storia e si chiude con i tre punti in classifica per le vibonesi, che continuano a volare in classifica.

Il tabellino

Panificio Biscottificio Pesce Todosport 3 – Diper Jolly Cinquefrondi 1

Progressione set: 17/25 -25/12 -25/23 – 25/14

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: Angilletta, Barbuto A, Barbuto G, Biankina, Bregni,mCanzonieri, Carpinelli, Dodaro (L1), La Vecchia, Lopez, Maccarone (L2), Okoma, Polverino, Prasti.

Diper Jolly Cinquefrondi: Barreca, Bellamace, Cuscuna, Cutri, D’Elisa ( L1), D’Elia, Da Silva Oliveira, Orecchio, Palermo, Panetta, Pronesti’, Tramonti (L2).

Arbitro: Elena Donato e Annalisa Strangis.