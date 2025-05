Pallavolo femminile, 27 squadre da tutta Italia a Vibo per le finali nazionali Under 18

Vibo Valentia e la Costa degli Dei saranno teatro, dal 13 al 18 maggio, delle finali nazionali under 18 di pallavolo femminile per la terza volta in sei anni, le altre due sono avvenute nel 2019 e nel 2023. «Il torneo – è quanto si legge in una nota della sezione regionale di Fipav (Federazione italiana pallavolo) – rappresenta non solo una competizione sportiva di assoluto livello, ma anche un elemento importante guardando al fattore turismo. Vibo, Pizzo (entrambe sede di gioco) e Zambrone (è qui che alloggeranno tutte le squadre provenienti da ogni regione d’Italia) saranno teatro di un movimento importante con tante squadre presenti e con parenti ed amici a seguito delle atlete in gare. Un’occasione importante – continua – per dare sempre più forza a quel connubio tra sport e turismo che non può che far bene al territorio in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica».

I campi di gara scelti saranno: il Palamaiata, il Palavalentia, il Pala Borsellino, il Pala Pace e la palestra dell’Istituto alberghiero di Vibo e il Palarcobaleno di Pizzo. Non sono tardate ad arrivare, inoltre, le parole del presidente regionale della Federazione italiana pallavolo (Fipav), Carmelo Sestito che ha sottolineato: «Siamo pronti per questa ennesima sfida. Ancora una volta il nostro territorio si prepara ad accogliere centinaia di atlete, dirigenti ed allenatori provenienti da tutta Italia. Un’occasione importante – continua – per un evento sportivo di assoluto livello che mette insieme sport e turismo perché ci sarà certamente, come già avvenuto in passato, una presenza elevata di persone al seguito delle finali e certamente ciò rappresenterà un elemento importante in chiave turistica perché le nostre bellezze turistiche (da Tropea a Pizzo, a Zambrone, ma anche Vibo città e Vibo Marina) saranno prese d’assalto».

Nell’evidenziare l’importanza dell’evento, il presidente ha, inoltre, fatto riferimento all’impegno profuso per la buona riuscita della competizione: «Stiamo lavorando sodo insieme a tutti i consiglieri, a tutti i componenti del comitato e a tutti i volontari per far sì che tutto funzioni per il meglio sia sotto l’aspetto tecnico-sportivo, che logistico-organizzativo. Voglio ringraziare le Istituzioni locali e regionali che hanno raccolto con grande entusiasmo questo nuovo percorso che ci attende e li aspettiamo, così come tutto il popolo della pallavolo calabrese, a questo momento di grande sport».

Saranno 27 le squadre protagoniste delle finali nazionali, ecco quali:

Arena Volley Team (Veneto), Torsapienza Volley Friends (Lazio), Life 365. Eu Volley Forlì (Emilia Romagna), Chions Fiume Volley Cda (Friuli Venezia Giulia), Spazio Conad Busnago (Lombardia), Icp Nottolini (Toscana), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), Cffs Cogoleto (Liguria), New Spool Arg Prog Volley (Trentino), Pieralisi Volley (Marche), Lu.Vo. Barattoli Arzano (Campania), Ssd Arcidano (Sardegna), Mc Restauri School Volley PG (Umbria), Si con Te Arabona (Abruzzo), Cidue Costruzioni Campo Calabro (Calabria), Neumarkt Volley (Alto Adige), Certosa Volley (Lombardia), Pm Volley Asd (Basilicata), Cogne Aosta Volley (Valle d’Aosta), Asd Termoli (Molise). Cortina Express Imoco Volley (Veneto, campione in carica), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Igor Volley (Piemonte), Moma Anderlini MO (Emilia Romagna), Torneria Colombo Vero Volley (Lombardia), Savino Del Bene ”V. Scandicci” (Toscana), Catania Volley (Sicilia).