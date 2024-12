Pallavolo, il Panificio Pesce soffre ma vince contro Gioia Tauro e mantiene il comando della classifica

Dopo quattro set altalenanti e combattuti la formazione vibonese guidata da coach Vito Iurlaro ha la meglio sulle atlete reggine e può godersi un'altra settimana in vetta

Alla fine di una vera e propria battaglia il Panificio Pesce ha la meglio su una tostissima Gioia Tauro, si porta a casa i tre punti e consolida il primato in graduatoria. Quattro set combattuti, altalenanti, ma che alla fine hanno premiato le ragazze vibonesi.

Dopo aver vinto in scioltezza il primo set, LaVecchia e compagne hanno avuto un brusco blackout nel secondo parziale, che ha consentito a Gioia Tauro di ringalluzzirsi. Coach Vito Iurlaro ha però serrato subito le fila, motivando le sue ragazze che sono rientrate in campo ancora più concentrate e agguerrite. Gioia Tauro accusa il colpo.

Il Panificio Pesce non perdona, e addirittura nel quarto set si da spazio a chi gioca di meno. Fuori il capitano LaVecchia e dentro Giuliana Canzoneri, in campo anche Alessia Barbuto e Irene Carpinelli. Arriva la vittoria festeggiatissima da tutto l’entourage che può godersi ancora una settimana da prima in classifica.