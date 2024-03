Masterclass sui derivati di vino, birra e distillati: successo per i corsi all’Alberghiero di Tropea

Con il terzo incontro, al corso serale dell’Istituto alberghiero di Tropea, si è chiuso il ciclo di masterclass sui derivati del vino, la birra e i distillati. Gli appuntamenti hanno permesso di focalizzare l’attenzione su: ristorazione, spreco alimentare, il bere responsabilmente, il conoscere le tecniche nel campo della ristorazione e saper mangiare sano. Per gli allievi si è trattato di un importante momento formativo in grado di accrescere il bagaglio professionale e umano dei singoli. Le masterclass tenute dal docente di sala bar, Pierangelo Cuda, si sono tenute con la collaborazione di tutto il corpo docente del corso serale e la fattiva partecipazione degli studenti. In occasione dell’ultimo appuntamento, oltre al responsabile di plesso Giuseppe Carlino e al dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, accompagnato dalla vicaria Maria Domenica Ruffa, sono stati ospiti il preside del Cpia di Vibo Valentia Giuseppe Policaro, il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè del Liceo statale “Capialbi” di Vibo Valentia e il preside in pensione Giovanni Policaro. Il dirigente Nicolantonio Cutuli intervenendo, emozionato, ha espresso soddisfazione per l’impegno, l’amore e la passione del lavoro svolto da docenti e partecipanti ai corsi, ringraziando tutti. Al termine si è tenuta una degustazione.

