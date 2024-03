Tropea si prepara a ospitare il concerto della chitarrista Forelli

Terzo appuntamento della stagione Musicale congiuntamente organizzata dall’Associazione Tropea Musica e Ama Calabria domenica 24 marzo 2024 presso il salone dell’Hotel Virgilio alle ore 18,30. Protagonista della serata, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura direzione generale Spettacolo, dell’Assessorato regionale alla Cultura e del Comune di Tropea., la giovane chitarrista Eleonora Forelli. La giovane ha intrapreso lo studio della chitarra classica all’età di 6 anni. Nel 2017 viene ammessa al Conservatorio “Torrefranca” con il maestro Marco Rossetti e attualmente frequenta l’ultimo anno del Triennio accademico. Forelli ha partecipato in ambite competizioni nazionali e internazionali riscuotendo premi e riconoscimenti. Nel corso del recital la giovane chitarrista propone di Johann Sebastian Bach la Suite n. 1 per violoncello, BWV 1007, di Domenico Scarlatti la Sonata K380, di Mauro Giuliani la Grande Ouverture op.61, di Johann Kaspar Mertz Elegie e An Malvina Abendlied, di Francisco Tárrega Capriche Arabe e Recuerdos de la Alhambra.

