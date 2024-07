Tropea, al via le operazioni di sfalcio erba a bordo strada: chiusa al traffico la strada provinciale in prossimità della galleria

La Provincia di Vibo Valentia ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare, valido da oggi fino al 27 luglio, per la variante esterna alla ex strada statale n. 522. Il provvedimento è stato emesso, in relazione alla strada provinciale n. 99, al fine di «consentire i lavori di manutenzione straordinaria programmati nel punto compreso fra l’imbocco e l’uscita della galleria», si legge nel documento. Le operazioni in cantiere, riguardano lo sfalcio del verde e il rifacimento del manto stradale dissestato. Le uniche deroghe consentite riguardano «il transito ai mezzi di soccorso, di emergenza e di servizio. I residenti all’interno del cantiere – prosegue la nota -, potranno raggiungere le loro abitazioni utilizzando percorsi alternativi indicati dalla segnaletica. È vietato il transito veicolare e pedonale lungo il tratto di strada chiuso. La segnaletica di divieto sarà installata in prossimità del cantiere. Gli utenti della strada sono invitati a rispettare le disposizioni dell’ordinanza e a seguire la segnaletica di deviazione».

