Tropea, chiusura al traffico di Via Martiri della Repubblica per lavori ferroviari

L'ordinanza della Polizia municipale sarà in vigore dal 22 al 25 luglio, nel solo tratto stradale, per consentire il ripristino del sottopasso

Il comandante della Polizia municipale di Tropea, Domenico Papalia, ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare di Via Martiri della Repubblica, relativa al km 39+030 delle linea ferroviaria Eccellente-Rosarno, a partire dalle ore 7:00 del 22 luglio fino alle ore 18:00 del 25 luglio per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino del sottopasso ferroviario. Durante il periodo di chiusura è istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo il tratto interessato ed è vietata la sosta su tutti i lati della strada. «L’impresa esecutrice dei lavori, MORFU srl, come peraltro anticipato da RFI – si legge nell’ordinanza emessa dal comandante Papalia -, provvederà direttamente alla posa della segnaletica stradale di cantiere e adotterà ogni accorgimento necessario a garantire l’osservanza del provvedimento, nonché a colmare eventuali disagi per gli agli utenti della strada».