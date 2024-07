Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Lamezia-Rosarno via Tropea: ecco cosa cambia

La Prefettura di Vibo Valentia ha emesso un’ordinanza che prevede modifiche alla circolazione di alcuni treni lungo la linea Lamezia-Rosarno via Tropea, tra Francavilla e Pizzo. Queste modifiche sono necessarie per consentire al gestore elettrico nazionale di effettuare interventi urgenti e indifferibili a un elettrodotto nelle vicinanze di Pizzo. La sicurezza e l’efficienza dei lavori di manutenzione all’elettrodotto sono fondamentali per garantire la continuità del servizio ferroviario e la sicurezza degli utenti. Di conseguenza, i treni della linea Tropea subiranno limitazioni e modifiche di percorso dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di sabato 6 e domenica 7 luglio. Gli Intercity coinvolti seguiranno un percorso alternativo sulla via Mileto e verrà istituito un servizio bus per garantire la continuità del servizio. Per i treni regionali, invece, è prevista la limitazione a Pizzo e Rosarno con un servizio di bus dedicato.

È importante tenere presente che potrebbero verificarsi aumenti nei tempi di percorrenza e che i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Inoltre, sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette e di animali, ad eccezione dei cani guida. Tutti i viaggiatori interessati potranno consultare gli orari aggiornati sul sito di Trenitalia, così da poter organizzare i propri spostamenti in base alle modifiche annunciate.