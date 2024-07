Tropea, turisti in attesa della navetta del mare che ancora non c’è: un vecchio avviso (ora rimosso) illude i vacanzieri

Anche oggi a Tropea i turisti in attesa della navetta del mare sono rimasti a piedi. Colpa di un vecchio avviso, relativo però allo scorso anno, presente sul sito del Comune e che, inspiegabilmente, è tornato alla ribalta sui social. Le segnalazioni di questa anomalia sono quindi giunte alla segreteria dell’ente che, prontamente, si è attivata per rimuovere il link di una notizia scaduta in maniera tale da non confondere più i turisti in cerca di mezzi di trasporto pubblici che colleghino il centro storico con le spiagge, come sempre avvenuto negli ultimi anni.

Nel frattempo, sempre dalla segreteria, hanno fatto sapere al nostro giornale che «i Commissari straordinari a giorni comunicheranno la riattivazione del servizio navetta, con tanto di pubblicazione sulla home page del sito comunale dei relativi orari, costi e fermate che saranno effettuate in città. Invitiamo turisti e residenti – hanno poi specificato – a consultare esclusivamente la pagina web del Comune di Tropea, dove possono trovare tutte le informazioni necessarie e i relativi aggiornamenti».