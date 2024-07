Tropea, in fila da 4 ore per il cambio del medico di base: decine di utenti fiaccati dal caldo e dall’attesa negli uffici dell’Asp

Parte della fila di utenti

Il gran caldo di questi giorni sta mettendo fortemente a disagio circa 40 persone che da stamane alle ore 7 sono in fila agli uffici Asl di via Russo (ex Distretto sanitario), per effettuare il cambio del proprio medico di base. Gli sportelli, aperti al pubblico solamente il martedì e il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00, stanno lavorando come di consueto per ottemperare tutte le richieste dal momenti che il medico andrà in pensione dal 1 agosto, ma la forte calura che si avverte all’interno dei locali ha mosso diverse lamentele tra gli utenti.

All’interno della struttura, di fatto, non sono presenti climatizzatori o ventilatori che possano consentire al publico di rimanere seduti nella sala d’attesa con un clima più fresco. Non c’è neppure un dispenser di acqua fresca disponibile per offrire un minimo di sollievo a quanti stanno soffrendo da ore. La maggior parte dei presenti, per sfuggire da questo «forno crematorio», come è stato definito da molti, è assiepata in piedi all’esterno dei locali dell’Asp, in quei pochissimi anfratti all’ombra disponibili. Chi non ha trovato riparo migliore per così dire, sebbene in strada ammanti il caldo proveniente dall’asfalto e dai palazzi, è rimasto nella sala d’attesa, approfittando delle sole sedie a disposizione dove attendere il proprio turno nella speranza che le operazioni, proprio per via della forte calura, siano celeri.