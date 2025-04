Vibo, Nesci lancia la bomba: «C’è un assessore incompatibile in giunta?». Il vicesindaco Pilegi: «Non lo so». Ma un nome già gira

«Assessori o consiglieri in conflitto di interesse? Non lo so, non sono nelle condizioni di poter rispondere. Se ha qualche sospetto specifico chieda agli uffici». È stata spiazzante la risposta che il vice sindaco di Vibo Loredana Pilegi ha dato all’interrogazione dell’esponente della minoranza Maria Rosaria Nesci, che oggi, nel corso di un sonnacchioso question time in un aula semivuota, con 13 punti all’odine del giorno (2 in meno dei consiglieri presenti, appena 15), ha scosso l’Amministrazione chiedendo di sapere se il Comune avesse svolto tutti i controlli in relazione alle eventuali di cause di incompatibilità.

I banchi della maggioranza semivuoti

È una “fredda” primavera quella dell’Amministrazione Romeo, e non certo per le basse temperature di questi giorni ma per un clima politico da fine luna di miele con la città. Dopo la tempesta che ha accompagnato la nomina diretta del nuovo capo di gabinetto, decisione dalla quale il Partito democratico ha preso plasticamente le distanze, ora la bufera si sposta sulla giunta. A scoperchiare il nuovo vaso di Pandora è stata la consigliera comunale d’opposizione Maria Rosaria Nesci (Noi moderati) che oggi ha presentato un’interrogazione scritta per sapere quale esito «abbiano avuto le verifiche che l’Ente dovrebbe aver effettuato in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto alla carica di consigliere o assessore». In particolare, Nesci ha chiesto al sindaco Romeo di sapere «se sono emersi debiti per i quali sussistano richieste di dilazione o di rateizzazione». La normativa in vigore, infatti, prevede un’esplicita causa di incompatibilità per chi ha un debito «liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il Comune o la Provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti». Incompatibilità che sussiste anche nel caso di un accordo per la rateizzazione del debito, in quanto il potenziale conflitto d’interesse, ha spiegato a suo tempo il ministero dell’Interno, viene meno solo con il pagamento dell’ultima rata.

Claudicante, come accennato, la risposta del vice sindaco Pilegi, che si è ritrovata a gestire questa patata bollente a causa dell’assenza del sindaco, che pure è apparso per alcuni minuti in aula, salvo poi lasciare la seduta. Che l’interrogazione fosse rivolta a Romeo, Pilegi lo ha anche ribadito quando è stato il momento di rispondere alle domande di Nesci: «Personalmente – ha sottolineato – non sono nelle condizioni di poter rispondere alla richiesta, non sono in possesso della documentazione necessaria anche a causa del poco tempo a disposizione. Se lei è a conoscenza di qualcosa di specifico – ha detto rivolta all’esponente della minoranza -, ha tutti gli strumenti di legge per chiedere agli uffici delucidazioni». Una risposta che ovviamente non ha soddisfatto Nesci: «Le motivazioni che ha addotto sono fuorvianti – ha sottolineato nella controreplica -. In altre parole, lei sta dicendo che il sindaco non sa se i suoi assessori siano gravati da cause di incompatibilità relative alla carica che gli è stata assegnata. Questo non è ammissibile, Romeo avrebbe dovuto verificare prima di nominare i componenti della sua giunta».

Una questione, dunque, tutt’altro che chiusa, anche perché c’è il nome di un assessore che già gira di bocca in bocca. In attesa che il nodo venga al pettine, nuovi giorni di polemiche e tensioni politiche attendono la prima Amministrazione di centrosinistra dopo 15 anni trascorsi all’opposizione.