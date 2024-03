Filadelfia, tutto pronto per il concerto Patrick Mittiga & The Swing Crew

Grande evento musicale sabato 23 marzo alle ore 18,30 presso il locale Auditorium comunale di Filadelfia con Patrick Mittiga & The Swing Crew. L’evento, organizzata da Ama Calabria e dall’Associazione culturale musicale Filagramma, si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura direzione generale spettacolo, della Regione Calabria, Assessorato alla cultura e del Comune di Filadelfia. Patrick Mittiga è un intrattenitore capace di condurre spettacoli di musica, teatro e varietà, un autore di musica vocal jazz, interprete e pianista; un ideatore di eventi innovativi. La sua esperienza in vari campi – radio, concerti, tv – e un approccio personale maturato nel tempo, grazie ad una serie di importanti apparizioni in tutta Italia, ne fanno un artista completo e creativo. L’artista, voce e piano insieme alla sua band composta da Alex Carreri al basso, Francesco Solenne alla batteria e Luca Pasqua alle chitarre, propone il programma:“Per le strade dello Swing… e non solo”.I protagonisti portano sul palco la grandezza e lo splendore di un’epoca indimenticabile in uno show divertente. Patrick e i “suoi” (la Swing Crew Band) vanno oltre la musica traghettando il pubblico in un moderno varietà che si sviluppa tra sketch, racconti e performances ad effetto. NuJazz, Blues, Swing, Soul, Pop e Latin in un viaggio che include musiche di grandi artisti come Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, ma anche Modugno e molti altri artisti italiani. Armonia, accortezza stilistica ed eleganza, ma anche tanto divertimento, racchiusi in un ensemble carico di energia, generano uno spettacolo adatto ad ogni tipo di pubblico.

