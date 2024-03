Filadelfia, prosegue il progetto “VolontarIO, prima persona plurale”: coinvolte le scuole

Continuano gli incontri con l’Augustus di Filadelfia per il progetto “VolontarIO, prima persona plurale”, con i ragazzi del triennio dell’istituto omnicomprensivo di Filadelfia. Nell’ambito dell’ultimo incontro, il dibattito si è sviluppato sul tema: “Persone normali che fanno cose eccezionali”. L’appuntamento ha ripercorso la storia della Protezione civile dal tragico fatto di cronaca di Alfredino Rampi e del suo Angelo di nome e di fatto Angelo Licheri che si calò nel pozzo per cercare di salvarlo. Da quel tragico evento, si svilupparono argomenti quali: la protezione civile come organo statale, l’empatia, la solidarietà sociale. Attraverso l’intervento della psicologa Amalia Capocasale si è cercato di coinvolgere i ragazzi in argomenti delicate e importanti per la costruzione di una società volta alla solidarietà e all’aggregazione sana.

