Filadelfia, al via il “Taxi sociale”: volontari della Protezione civile accompagnano con l’auto gli anziani soli

Prosegue senza sosta l’impegno dell’associazione di Protezione civile Augustus Filadelfia nel campo dell’assistenza sociale con l’attivazione di un nuovo e lodevole servizio denominato “Taxi sociale”. «Il servizio – hanno fatto sapere dall’associazione – è rivolto a tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni, non automuniti e/o impossibilitati a raggiungere i luoghi quotidiani come l’ambulatorio medico, i locali dell’Asp, esercizi commerciali, la Posta, i luoghi di culto e per qualsiasi altra necessità manifestata dalla persona che fa richiesta. Il servizio – hanno poi specificato – non comprende l’assistenza medica e va prenotato con un anticipo di almeno 24 ore, fatti salvi i servizi già concordati per la stessa data».

Nato nell’ambito del progetto “Non più soli… Ma bene accompagnati”, realizzato grazie all’accordo di programma tra Regione Calabria e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il servizio ha come obiettivo primario il sostegno degli anziani e delle fasce più fragili della popolazione, nonché il supporto delle loro reti familiari. L’iniziativa si propone di contribuire al consolidamento di una rete di servizi volti a supportare e migliorare la qualità della vita degli utenti, favorendo il loro senso di autonomia e indipendenza e contrastando l’isolamento sociale e la solitudine. L’azione progettuale si svilupperà principalmente nel comune di Filadelfia, ma abbraccerà anche i comuni limitrofi di Francavilla Angitola, Polia, Curinga e Cortale, estendendo il proprio raggio d’azione tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro.

L’Augustus Filadelfia, già distintasi per la sensibilità verso le problematiche sociali di tutte le fasce d’età, dopo aver realizzato un progetto dedicato ai giovani del territorio, riconferma il proprio impegno con un’iniziativa rivolta agli anziani, ai disabili e alle categorie più vulnerabili. Nonostante la sua recente costituzione, l’associazione si è già affermata come un punto di riferimento importante per l’intera comunità, grazie alla realizzazione di numerose iniziative e alla costante elaborazione di nuovi progetti.