Filadelfia, torna la Stracittadina: la maratona di solidarietà per il policlinico Gemelli di Roma

Da ottobre scorso sono attive le visite mensili gratuite di Neurochirurgia pediatrica, per venire incontro alle famiglie in difficoltà a spostarsi o a sostenere i costi di viaggio

C’è grande attesa a Filadelfia per l’VIII edizione della Stracittadina filadelfiese, l’evento sportivo e solidale in programma il 12 agosto. «Un appuntamento che da diversi anni ormai – hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota ufficiale -, non è soltanto una celebrazione dello sport, ma un’occasione preziosa per manifestare il nostro impegno verso la solidarietà e il sostegno a chi ne ha più bisogno». L’evento è organizzato dal Comitato Corri Filadelfia, con il generoso supporto del Title Sponsor Farmacia Anania. «Grazie al sostegno del Comune di Filadelfia e alla preziosa collaborazione con il Gruppo Pubbliemme, LaC Tv e LaC News24 in qualità di Media partner – hanno sottolineato gli organizzatori -, siamo riusciti a promuovere efficacemente la nostra campagna di comunicazione e lo spot istituzionale che esprime e descrive lo spirito di questa iniziativa».

La sezione adulti della maratona, foto di repertorio

Attraverso l’impegno del Comitato organizzativo e la grande partecipazione alla Stracittadina Filadelfiese di adulti e bambini, «siamo riusciti a realizzare uno dei progetti che ci stavano più a cuore insieme a Federazione Gene, che opera nel reparto di Neurochirurgia infantile del policlinico Gemelli di Roma, nella lotta contro i tumori cerebrali pediatrici. Dallo scorso ottobre – hanno aggiunto – è attivo un percorso di visite gratuite con cadenza mensile, a Filadelfia, da parte dei medici della Neurochirurgia pediatrica del Gemelli, per venire incontro alle esigenze delle famiglie del Sud Italia che hanno difficoltà a spostarsi o a sostenere i costi di un viaggio per ricevere consulenze specialistiche per i propri figli. Questo traguardo prima impensabile – hanno evidenziato -, ci ha spinti a continuare a sostenere la raccolta fondi a favore di Federazione Gene». La corsa di solidarietà dei bambini inizierà alle 17:30 per fare poi spazio, alle 18:00, alla corsa ludico sportiva per i più grandi.



«Preziosa e insostituibile sarà la presenza alla Stracittadina Filadelfiese del prof Giampiero Tamburrini,

medico primario del reparto di Neurochirurgia infantile del policlinico Gemelli di Roma e del prof Luca Massimi, medico vice primario del reparto». Le iscrizioni alla maratona sono aperte fino al 9 agosto sul sito ufficiale della kermesse o presso gli InfoPoint. «È possibile iscriversi anche il 12 agosto stesso dalle ore 15:30 in piazza Serrao a Filadelfia», hanno poi concluso gli organizzatori dell’evento benefico tanto atteso.