Incidente stradale in Sila, un morto e due feriti trasportati in elisoccorso

E’ di un morto e due feriti gravi, il bilanciodi unincidente stradale in Sila. Lo scontro ha coinvolto un’auto e tre moto con a bordo tre giovani. Uno dei motociclisti, un 37enne di Settingiano, nel Catanzarese, è deceduto a causa delle lesioni riportate, mentre gli altri due feriti sono stati trasportati – a bordo di due mezzi di elisoccorso partiti da Cosenza e Lamezia Terme – all’ospedale di Catanzaro, dove sono si trovano ricoverati per fratture multiple e traumi vari. L’incidente si è verificato lungo la strada statale 108 bis per Lorica, in località Mellaro nel territorio comunale di Casali del Manco, nel Cosentino. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri.