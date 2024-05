Guardia costiera, prima donna al comando della nave “Natale De Grazia”

Sicuramente la tenente di vascello Annarita Porcelluzzi sarà ricordata per essere stata la prima donna ad assumere il comando di un’unità della Guardia costiera. Il passaggio di consegne per il comando della nave “Natale De Grazia” è avvenuto nel porto di Trapani alla presenza delle massime autorità civili e militari. L’unità è in forza alla Guardia Costiera della città siciliana e porta il nome del capitano di vascello Natale De Grazia, medaglia d’oro al merito della Marina, deceduto in circostanze mai del tutto chiarite mentre stava svolgendo attività investigativa sul traffico illecito di rifiuti pericolosi e sulle cosiddette “navi dei veleni”. Il comandante eroe prestò servizio anche presso la Capitaneria di Porto di Vibo Marina e al suo nome è stata recentemente intitolato il “belvedere Natale De Grazia” sul lungomare della cittadina portuale. La CP 420, sigla dell’unità della Guardia Costiera, è una delle SAR più grandi al mondo. E’ la prima nave di una nuova classe dedicata a chi ha operato in mare con generosità fino al sacrificio della vita e svolge attività di sorveglianza delle frontiere marittime e operazioni di ricerca e salvataggio anche per conto dell’agenzia europea Frontex. Il motto di nave De Grazia è: “Tenax pro maris salute” (Tenace per la salute del mare), un impegno al quale il comandante De Grazia ha tenuto fede fino al sacrificio supremo della vita.

