Tropea, 13 candidati per il vertice della Società Porto spa: la scelta ora è in mano ai Commissari

Sono stati ammessi 13 candidati, su 14 domande totali pervenute a palazzo Sant’Anna, per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Società Porto di Tropea spa, partecipata dal Comune di Tropea. La procedura di selezione è stata avviata in seguito alla revoca della nomina a carattere fiduciaria di Sandro D’Agostino, incaricato dall’ex sindaco Giovanni Macrì, con la pubblicazione di un avviso pubblico lo scorso 11 maggio. I candidati hanno avuto tempo fino al 16 luglio per presentare la loro domanda. Per poter essere ammessi, i candidati dovevano possedere i requisiti di diploma di laurea, esperienza pluriennale in ruoli dirigenziali in aziende pubbliche o private, competenza in materia di gestione portuale e turismo, assenza di condanne penali. Le domande ammesse saranno ora trasmesse alla Commissione straordinaria del Comune di Tropea, che provvederà a nominare il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione.