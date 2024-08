Tropea, la Commissione straordinaria nomina Franco Caridi presidente del Collegio sindacale del Porto

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha ufficialmente annunciato la nomina di Franco Caridi a presidente del Collegio sindacale della Società porto di Tropea spa. La decisione, hanno fatto sapere dalla sede municipale, «è avvenuta dopo un’attenta analisi delle candidature presentate in risposta all’avviso pubblico, indetto il 30 giugno, che ha sollecitato figure professionalmente qualificate per questo importante incarico».

Caridi, laureato in Scienze politiche con un indirizzo giuridico-amministrativo e abilitato alla professione di avvocato, per i commissari Micucci, Calenda e Turco, «ha dimostrato di possedere le competenze necessarie richieste per il suo nuovo ruolo. La sua esperienza lavorativa e professionale – proseguono da palazzo Sant’Anna – è stata ritenuta adeguata in relazione alle attività che il Collegio sindacale della Società dovrà svolgere, accrescendo le prospettive di crescita e gestione efficace del porto».