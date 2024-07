Nominato il nuovo presidente della società Porto di Tropea

Antonello Gentile è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Società porto di Tropea spa, nominato dalla Commissione straordinaria oggi in sostituzione di Sandro D’Agostino. La decisione è avvenuta a seguito di un avviso pubblico indetto dalla Commissione straordinaria, che ha valutato 13 su 14 candidature pervenute sulla base dei curricula e dei requisiti indicati nel bando. Singolare, dunque, che nonostante questa premessa, il Comune abbia ritenuto di non dover pubblicare a corredo del decreto di nomina anche il curriculum di Gentile, che comunque è stato dunque ritenuto il candidato più idoneo grazie alla sua esperienza e alle sue competenze. Il presidente, nominato per tre anni, avrà il compito di guidare la società verso nuovi obiettivi, valorizzando il patrimonio portuale e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Questa nomina avviene in un contesto di cambiamento significativo per il Comune di Tropea, che è sotto la gestione dei commissari straordinari Roberto Micucci (viceprefetto di Vibo), Vito Turco (viceprefetto) e Antonio Calenda (funzionario economico finanziario) a seguito dello scioglimento degli organi rappresentativi comunali, come disposto dal Decreto del presidente della Repubblica del 23 aprile 2024. La Commissione, che gestirà l’ente per un periodo di 18 mesi, ha la responsabilità di garantire la continuità delle operazioni all’interno del Comune e delle sue aziende partecipate, tra cui la Porto di Tropea spa (di cui detiene il 30%). Gentile entra in carica con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni della Società e promuovere interventi che possano attrarre nuovi investimenti e migliorare i servizi al cittadino e ai turisti.