I commissari straordinari del Comune di Tropea hanno revocato la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della società Porto di Tropea spa Sandro D’Agostino «per giusta causa oggettiva “speciale”». Il provvedimento, notificato all’interessato e valido con decorrenza dalla data di notifica dello stesso, è stato emesso sulla base dell’art. 50 commi 8 e 9 del d.gs 267/2000. La decisione è avvenuta in seguito al decreto del presidente della Repubblica, datato del 24 aprile 2024, che ha sciolto gli organi rappresentativi del Comune di Tropea, affidando la gestione dell’ente ad una commissione straordinaria.

Nel documento vergato dai commissari, in aggiunta, si specifica come «le nomine presso enti, aziende ed istituzioni hanno carattere fiduciario con la conseguenza che la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono per travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato». Una revoca che tiene conto di numerosi principi enucleati dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza amministrativa, «applicabili anche nell’ipotesi di subentro di una commissione straordinaria a seguito di scioglimento degli organi elettivi dell’ente».