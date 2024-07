Comune di Tropea, sospesi e sostituiti i responsabili degli uffici Lavori pubblici e Urbanistica

Il Comune di Tropea ha preso atto della sospensione dal servizio per sei mesi dei dipendenti comunali Sisto Scordo e Gabriele Crisafio, rispettivamente figure apicali degli uffici Area 3 Lavori e appalti pubblici – Servizi informativi e Area 4 Governo del territorio (Urbanistica). Il provvedimento, notificato a entrambi e valido da oggi, è stato decretato dal Ministero dell’interno in base alla proposta del prefetto di Vibo Valentia Giovanni Paolo Grieco (datata 4 marzo 2024), e ai successivi atti e documentazioni. Secondo la relazione del 21 febbraio 2024, i commissari prefettizi, con riguardo al responsabile dell’area III, hanno evidenziato come «l’attività del suddetto funzionario possa aver compromesso l’imparzialità dell’amministrazione, arrecando un potenziale pregiudizio al regolare svolgimento delle sue funzioni». La decisione del Ministero dell’interno è dunque conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi dell’ente, avvenuto il 24 aprile scorso.

L’azione del Ministro è stata motivata dalla necessità di interrompere immediatamente pregiudizi in atto e ripristinare la normalità nella vita amministrativa dell’ente locale. Pertanto, rispecchiata la gravità dei fatti riportati nella relazione del Prefetto, (in base all’articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000), è stata disposta la sospensione dal servizio, la decurtazione del 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. La Commissione straordinaria, tramite decreto, ha quindi nominato l’ingegnere Vito Mancino, in servizio al Comune di San Gregorio di Catania, in posizione di sovraordinazione all’area III, giusto decreto del Prefetto di Vibo Valentia del 12 luglio 2024.

Medesima determinazione, come detto in apertura, è stata ratificata anche a Gabriele Crisafio, in conformità con il Decreto del Ministero dell’interno del 12 giugno 2024, trasmesso dalla Prefettura ieri, 30 luglio. La sospensione dal servizio con gli stessi trattamenti economici riservati a Scordo, quale misura disciplinare cautelativa, è scattata a seguito di un’indagine interna. Parallelamente alla sospensione, il Comune ha provveduto ad aggiornare l’organizzazione interna, disponendo la sostituzione temporanea dell’ex dipendente comunale con l’ingegnere Pasquale Barbuto, in servizio presso il Comune di Simeri Crichi (Cz).