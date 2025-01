Tropea, corso (a pagamento) per aspirare a diventare agente di polizia locale a tempo determinato. Ecco i dettagli

I candidati ammessi alla selezione finale entreranno in una graduatoria valida per tre anni. Ma per effettuare la formazione servono 1.500 euro

Tropea, come diversi altri Comuni italiani, si affida a un istituto di formazione per popolare le graduatorie del personale qualificato da assumere a tempo determinato, in particolare agenti di polizia municipale. È quanto si appresta a fare l’International Online University, che ha allestito un corso base di primo livello per Agenti di Polizia locale di categoria C1. Il corso a pagamento e completamente online, si legge nell’avviso dell’Amministrazione, «mira a formare personale qualificato da inserire in graduatorie utilizzate poi dai Comuni per assunzioni a tempo determinato». Il corso si terrà a partire dal mese di marzo, al raggiungimento di almeno 15 iscritti, e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 fino al completamento delle 100 ore di lezione in diretta streaming. Oltre alle lezioni online, sono previste anche 40 ore di videolezioni preregistrate e 10 ore di test ed esercitazioni. Per partecipare al corso è necessario possedere i seguenti requisiti:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

di scuola secondaria di secondo grado; Patente di guida di categoria B o superiore;

di guida di categoria B o superiore; Cittadinanza italiana o europea;

italiana o europea; Maggiore età ;

; Godimento dei diritti civili e politici;

civili e politici; Assenza di condanne penali o provvedimenti che impediscano l’impiego nella Pubblica amministrazione;

penali o provvedimenti che impediscano l’impiego nella Pubblica amministrazione; Idoneità fisica e psichica al servizio.

Il costo del corso è di 1.464 euro iva inclusa, comprensivo di spese di iscrizione, tutoraggio, materiale di studio e diritti di segreteria per la selezione finale. «La domanda di ammissione al corso, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata entro il 20 febbraio tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (info qui) indicando nell’oggetto: “Corso Cod M0125, con cognome e nome del partecipante”». Al termine del corso si terrà una selezione finale, nel mese di giugno o luglio, che consiste in una prova scritta a risposta multipla e in una prova orale. «La selezione si svolgerà online e la commissione d’esame sarà nominata dall’International Online University».

I candidati che supereranno la selezione finale saranno «inseriti in una graduatoria, valida per tre anni, che sarà messa a disposizione dei Comuni convenzionati», come ad esempio Tropea. Gli Enti aderenti all’iniziativa «potranno attingere da questa graduatoria per effettuare assunzioni a tempo determinato, sia full-time che part-time. L’assunzione dipenderà dalle esigenze dei singoli Comuni e dalla posizione del candidato in graduatoria».