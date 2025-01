Tropea, 4 milioni per mettere in sicurezza la rupe e il centro storico ma il Comune non ha tecnici qualificati e avvia lo scouting

La fragilità della rupe, foto di repertorio

Il Comune di Tropea cerca tecnici qualificati per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo del progetto di messa in sicurezza del centro storico e della rupe dal valore complessivo di 4.185.279,37 euro. L’avviso è rivolto al «personale tecnico di altre Pubbliche amministrazioni, in quanto il Comune di Tropea non dispone di dipendenti interni con la qualifica e l’esperienza adeguata». Per garantire una maggiore diffusione, l’avviso è stato trasmesso anche all’Ordine degli ingegneri e degli architetti di Vibo Valentia. I tecnici interessati dovranno «presentare la propria candidatura entro il 25 gennaio 2025 alle ore 12 – si legge nel documento dell’Ente -, inviando una pec all’Ufficio protocollo del Comune, con oggetto “Interpello per incarico tecnico – Messa in sicurezza del centro storico e della rupe”». La candidatura dovrà contenere:

dati anagrafici, ruolo tecnico e amministrazione pubblica di appartenenza;

indicazione dell’incarico per il quale si intende manifestare il proprio interesse;

curriculum professionale aggiornato con gli incarichi in corso, sottoscritto in carta semplice, da cui sia chiaro il titolo di abilitazione idoneo alla prestazione professionale e l’iscrizione all’Albo professionale, incarichi già svolti per la specifica categoria e gli importi delle opere come da Dm 17/06/2016;

autorizzazione del proprio Ente per lo svolgimento dell’incarico.

Il responsabile unico del procedimento Vito Mancino, si riserva di «dare priorità ai tecnici provenienti da amministrazioni di Enti territorialmente più vicini a Tropea per garantire il rispetto delle tempistiche del finanziamento, la presenza costante in cantiere e il raggiungimento rapido delle aree di lavoro». La remunerazione degli incarichi «sarà determinata in base al D. Lgs. 36/2023 e alle Tabelle ministeriali di cui al Dm 17/06/2016», mentre pre «l’attività di collaudo, il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico dovrà essere versato all’amministrazione di appartenenza. In caso di assenza di comunicazioni entro il termine stabilito – è stato in fine precisato nell’avviso pubblico -, la verifica sulla disponibilità dei tecnici si riterrà conclusa con esito negativo».