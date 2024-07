Briatico e Tropea ospitano il Concerto per la vita, due eventi per promuovere la donazione degli organi e la sicurezza stradale

Locandina degli eventi

Manca poco alla prima del Concerto per la vita, organizzato dalle associazioni Aido-Gruppo “Tania Conocchiella” di Briatico e l’associazione “Paola e Dario” di Tropea. L’evento si terrà prima a Briatico, giorno 6 agosto alle ore 21 in piazza Guglielmo Marconi, e poi in replica a Tropea all’anfiteatro del Porto turistico sera del 7 agosto alle ore 21. «Agli eventi gratuiti – hanno fatto sapere i presidenti Angela Frati di Aido e Nino Valeri di “Paola e Dario” – sono state invitate tutte le autorità civili, scolastiche e militari della provincia, oltre al presidente della Regione e al coordinatore regionale dei trapianti. I concerti hanno come fine la promozione, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule; migliorare la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi».

E poi, ancora, «provvedere, durante i due eventi, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuto e cellule post mortem; informare i giovani e non solo sullo stile di guida sicura per prevenire incidenti stradali che potrebbero portare anche alla morte cerebrale; dare visibilità alle due località, Briatico e Tropea, come Comuni del dono e della sicurezza stradale». A dirigere l’Orchestra sinfonica della Calabria sarà il maestro Fabio Conocchiella, ed il programma musicale prevede l’esecuzione dei brani Elegia di luce, opera composta dallo stesso direttore e prima esecuzione assoluta; Ludwig Van Beethoven, Sinfonia n. 3 opera 55 Eroica.