Tropea, il Comune sostiene il “Concerto per la vita” dedicato alla donazione di organi, tessuti e cellule

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha deliberato la concessione di un contributo economico straordinario di 4.500 euro e il patrocinio comunale all’iniziativa “Concerto per la vita! La donazione di organi, tessuti e cellule è vita”. L’evento, promosso dalle associazioni Onlus Paola e Dario e dall’organizzazione di volontariato Aido – gruppo Tania Conochiella di Briatico, si terrà il 7 agosto 2024 presso l’anfiteatro del Porto di Tropea. Due concerti sinfonici gratuiti per sensibilizzare sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule e per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di informare i cittadini, in particolare i giovani, sull’importanza della donazione di organi e di sensibilizzare sui rischi degli incidenti stradali. Durante i concerti ai presenti sarà offerta la possibilità di esprimere la propria volontà di donare gli organi.