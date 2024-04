Tropea, il gruppo folk accoglie studenti provenienti dalla Serbia e dalla Grecia

Dal 27 aprile arriveranno a Tropea circa 30 studenti, provenienti dalla Serbia e dalla Grecia, che parteciperanno al progetto Erasmus denominato “Our Dance for a Better Europe”. I ragazzi verranno ospitati dal Gruppo Folk Città di Tropea. I giovani, legati a gruppi di musica popolare, fanno parte dell’Associazione “Pravo u Centar” dalla Serbia e dalla “Diavlos” proveniente dalla Grecia. «L’Associazione Gruppo Folk Città di Tropea – spiega Andrea Addolorato – ha scelto appositamente questo periodo per ospitare i ragazzi per diversi fattori, che possono consentire di poter far immergere l’ospite, oltre che nelle bellezze naturali che il comprensorio di Tropea offre, anche nella cultura, nella tradizione, nei sapori e nei saperi che la nostra Città possiede. Da qui la collaborazione con due importanti manifestazioni, come Ritmi del Sud On the Road e la storica festa popolare de “I Tri da Cruci”, per poter far così divertire e far ascoltare loro le sonorità della musica popolare del Sud Italia e far vivere a 360 gradi le tradizioni popolari della Città. Essenziale, per il raggiungimento del progetto, è stata la collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore di Tropea, grazie all’interessamento del dirigente Nicolantonio Cultuli e del supporto del professor Antonino Pesce, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti».

La scuola si occuperà di accogliere i ragazzi, attraverso visite guidate della città, con la docente Rinuccia Barillaro e gli allievi dell’Istituto turistico. Previsti poi workshop di cucina e fruit carving con i professori Gregorio Mategna e Salvatore Loiacono e la Cocktail competition con la docente Gabriella Cardamone e il professor Francesco Cocciolo dell’indirizzo Alberghiero. Non mancheranno momenti di aggregazione con gli studenti del Liceo Scientifico supportati dalle insegnanti Loredana Giroldini e Antonia di Renzo. Gli spettacoli invece avranno luogo il primo maggio, come apertura del ricco programma della rinomata festa popolare de “I Tri da Cruci”, dove i ragazzi del gruppo serbo, greco e del gruppo dei Piccoli della Città di Tropea, intratterranno i visitatori presenti con i loro balli e con la bellezza dei loro costumi tradizionali. «Un’altra buona occasione – concludono i promotori – quindi, per far conoscere ancora di più la Città di Tropea in giro per il mondo e per dimostrare la grande ospitalità che il popolo tropeano possiede».

