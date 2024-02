National winter cup, l’Alberghiero di Vibo in festa trionfa con l’atleta Luca Iurlano

Festa all’istituto alberghiero di Vibo Valentia. La scuola, guidata dalla dirigente Eleonora Rombolà, ha infatti voluto organizzare un appuntamento per valorizzare l’importante risultato sportivo raggiunto dall’allievo Luca Iurlaro. Compagni, docenti e personale scolastico hanno festeggiato la giovane promessa dal volley. Iurlano, atleta della Tonno Callipo, con la Nazionale italiana under 17, ha portato a casa il trofeo della Nations winter cup. Nella squadra degli azzurrini anche un altro vibonese, lo schiacciatore/opposto Federico Argano. Un risultato di non poco conto che porta in alto il nome dell’istituto e anche della città di Vibo: «Siamo orgogliosi – spiegano i docenti – di avere tra i nostri allievi, ragazzi come Luca, atleta preparato e ottimo studente. Siamo certi che riuscirà a raggiungere nuovi e sempre più ambiti traguardi».

LEGGI ANCHE: Con Argano e Iurlano un pezzo di Tonno Callipo nella Nazionale Azzurra

Under 17 Affermazione degli studenti dell’Ipseoa di Vibo nel concorso “Vinciamo insieme”

La cucina incontra i social: gli studenti dell’Alberghiero di Vibo protagonisti di “Una giornata reel” – Video