Affermazione degli studenti dell’Ipseoa di Vibo nel concorso “Vinciamo insieme”

L’Ipseoa “Gagliardi” di Vibo Valentia sta portando avanti con determinazione l’inclusione, grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Eleonora Rombolà. Tanti sono i progetti e i momenti in cui le “diversità” rappresentano un punto di forza con una esperienza di crescita umana, sociale e culturale. I risultati non si sono fatti attendere. Infatti nella I edizione del concorso “Vinciamo insieme” – unisce l’enogastronomia e lo sport – indetto dal Dipartimento Solidarietà Emergenze (DSE) della Regione Calabria in collaborazione con la Fondazione Italiana Cuochi, e che ha visto come teatro la sede dell’Ipseoa di Soverato, gli studenti del “Gagliardi” sono arrivati primi nel settore Sala e Bar con il cocktail “Aurora”, secondi in cucina e pasticceria con frittatina di erbette e torta paradiso, primi nella gara di Sitting volley. La spedizione sulla costa Ionica nella rinomata località balneare, a cui l’Istituto alberghiero di Vibo deve la sua origine, ha rinnovato lo storico legame. Infatti nell’anno scolastico 1967-68 viene istituito quale sede coordinata dell’istituto alberghiero di Soverato, mentre risale al 1970 la sua autonomia come Istituto alberghiero di Stato di Vibo Valentia, con prima sede a Palazzo Gagliardi. Il concorso “Vinciamo Insieme” è stato un’importante occasione per creare un ponte simbolico tra Tirreno e Jonio, tra lo sguardo verso l’Occidente e quello rivolto ad Oriente, che possono rappresentare anche dei ponti geografici e antropologici che si incontrano per vivere e coniugare le diversità, non solo delle persone, ma anche dei popoli. Lo hanno dimostrato da protagonisti gli studenti diretti dai professori Andrea Cupitò (Sala e Bar), Gregorio Curello (Pasticceria) e Tonino Ramondino (Cucina), accompagnati dai rispettivi insegnanti di sostegno Antonella Ireneo, Domenico Villì e Paola Cosmano. Di seguito i nomi degli studenti: Lorenzo Bagnato, Arif Kawtar, Domenico Catania, Bilal Mojahid, Crudo Vanessa, Costa Fortunato, Lico Emanuele, Sabir Fatima, Di Costa Pasquale e Sabir Fatima. Squadra sportiva: Cugliari Antonino, Iurlano Luca; Sorace Chistopher, Collia Riccardo; Lo Preiato Emanuele. Il progetto ideato dal DSE e dalla FIC Calabria, ha l’obiettivo di migliorare ed elevare il concetto di “diversità ”. Il concorso è stato un momento significativo di condivisione e di riflessione sull’inclusività scolastica e sulla sensibilizzazione di attività globali e integrate mettendo al centro delle attività il mondo della disabilità e la scuola al suo servizio. L’esperienza è consistita essenzialmente in attività pratiche, di laboratorio e motorie, rivolgendosi agli studenti degli istituti professionali indirizzo alberghiero della regione Calabria, con particolare coinvolgimento di alunni con disabilità certificata in stretta collaborazione con gli studenti della classe.

