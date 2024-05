Sorianello: una sola lista e corsa senza avversari per Cannatelli

Sergio Cannatelli

Una sola lista in campo a Sorianello che dovrà quindi unicamente fare i conti con il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale. Alla carica di sindaco è ricandidato ancora una volta Sergio Cannatelli per una corsa in solitaria e senza avversari. Con la lista “Sorianello nel cuore” alla carica di consiglieri comunali sono candidati: Carmine Mangiardi; Antonio Arena; Martina Bartolotta; Sergio Bartone; Valeria Battaglia; Domenico Cannatelli; Francesco De Masi; Filomena Macrì; Sabrina Mazzotta; Filippo Monardo.

