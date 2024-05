Comunali a Cessaniti, in campo una sola lista che candida a sindaco un ex assessore

Una sola lista in campo a Cessaniti per le comunali di giugno che candida a sindaco Enrico Sorrentino, 39 anni, già assessore nella giunta guidata dal sindaco Francesco Mazzeo, quest’ultimo dimissionario nell’agosto dello scorso anno a seguito di alcune inchieste giornalistiche della nostra testata (Inchiesta Maestrale, la Dda: «Amministrazione comunale di Cessaniti da tempo in mano alla ‘ndrina», Inchiesta Maestrale: gli agganci del capoclan negli uffici del Comune di Cessaniti) che davano conto delle risultanze investigative dell’operazione antimafia Maestrale-Carthago. Ricandidati al Consiglio comunale anche Andrea De Rito (già assessore della giunta Mazzeo) e Antonio Nicolino (già consigliere comunale). Il Comune è attualmente gestito dal commissario prefettizio Sergio Raimondo e dal sub commissario Manuela Romanò. I candidati al Consiglio comunale per la lista Per Cessaniti” (che dovrà vedersela con il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale) sono:

Nicolino Antonio , nato a Vibo Valentia (classe 1997)

, nato a Vibo Valentia (classe 1997) De Rito Andrea , nato a Vibo Valentia (classe 1985)

, nato a Vibo Valentia (classe 1985) Tavella Giuseppina , nata a Tropea (classe 1984)

, nata a Tropea (classe 1984) Mazzeo Nicola , nato a Vibo Valentia (classe 1995)

, nato a Vibo Valentia (classe 1995) Francolino Federica , nata a Vibo Valentia (classe 1997)

, nata a Vibo Valentia (classe 1997) Colloca Salvatore , nato a Cessaniti (classe 1964)

, nato a Cessaniti (classe 1964) Natale Carmelo , nato a Vibo Valentia (classe 1975)

, nato a Vibo Valentia (classe 1975) Nadile Alessandra , nata a Vibo Valentia (classe 1997)

, nata a Vibo Valentia (classe 1997) Francesca Lucifero, nata a Vibo Valentia (classe 1974)

nata a Vibo Valentia (classe 1974) Guerrera Paolo , nato a Cessaniti (classe 1958)

, nato a Cessaniti (classe 1958)

