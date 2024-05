Comunali a Pizzoni: una sola lista in campo, Caruso ci riprova

“Continuità e futuro-Caruso sindaco” è la lista in campo a Pizzoni a sostegno del candidato alla carica di primo cittadino Vincenzo Caruso, attuale sindaco che tenta quindi il bis. Una sola lista in campo a Pizzoni e quindi la sfida è con il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale. Dieci i candidati al Consiglio comunale: Vincenzo Apa (classe 1983); Giulia Aversa (classe 2001); Giuseppe Bono (classe 1981); Vincenzo Demasi (classe 1976); Francesco Giuseppe De Masi (classe 1992); Katia Jessica Fuscà (classe 1990); Maria Concetta Massa (classe 1977); Maria Nesci (classe 1991); Alessandro Sacchinelli (classe 1987); Ottavio Vellone (classe 1996).

