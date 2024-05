Comunali a Mileto, sfida a due tra il sindaco uscente Natino Giordano e Michele Rombolà

Natino Giordano e i candidati al Consiglio comunale

Alla fine saranno due le liste in corsa per contendersi, a Mileto, lo scranno più alto di Palazzo dei normanni. Il prossimo 8 e 9 giugno della partita sarà ancora una volta l’attuale sindaco Salvatore Fortunato Giordano, a capo della lista “Città futura” che negli ultimi cinque anni ha governato la cittadina normanna. Il suo avversario politico sarà l’ex consigliere provinciale Michele Rombolà, pronto a giocarsi le proprie carte quale candidato a sindaco del gruppo “Eppur si muove”. Ricordiamo che gli organi elettivi di Mileto sono attualmente attenzionati dalla Prefettura di Vibo Valentia che ha inviato una Commissione di accesso agli atti per accertare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose. In attesa della conclusione dei lavori della Commissione sono stati quindi indetti i comizi elettorali e anche Mileto, dunque, andrà al voto. Di seguito le liste e i candidati al Consiglio comunale.

Città Futura con candidato a sindaco Salvatore Fortunato Giordano schiera quali consiglieri:

1) Catagnoti Rachele nata a Vibo Valentia il 3 /1/1994

2) Ciccone Francesco nato a Mileto l’11/11/1972

3) Conidi Clarissa nata a Vibo Valentia il 12/05/1994

4) Dimasi Gessica nata a Soriano Calabro il 6/8/1992

5) Dimasi Fortunata nata a Vibo Valentia nel 1993

6) Gagliardi Mara nata a Vibo Valentia il 21/2/1992

7) Mesiano Antonio Francesco nato a Mileto 7/3/1953

8) Polito Fortunato nato a Vibo Valentia il 13/8/1996

9) Pontoriero Domenico nato a Reggio Calabria nel 1977

10) Sorrentino Gianluca nato a Lamezia terme il 3/9/1997

11) Vardaro Carmela nata a Mileto il 22/9/1973

12) Zoccoli Fortunato Rosario nato a Mileto il 26/6/1958

Michele Rombolà

Per lo schieramento Eppur si muove con candidato a sindaco Michele Rombolà, gli aspiranti consiglieri comunali sono:

Caserta Giuseppe Giulio nato a Nicastro il 08/08/1966 Corso Rita nata a Vibo Valentia il 14/03/1970 Dimasi Robertino nato a Vibo Valentia il 28/04/1977 Dimasi Saverio nato a Vibo Valentia il 20/09/1995 Evolo Francesca nata a Vibo Valentia il 05/11/1979 Furci Giuseppe nato a Vibo Valentia il 28/06/1973 Gagliardi Franco nato a Vibo Valentia il 20/02/1976 Grillo Katia nata a Vibo Valentia il 22/10/1991 Mesiano Gianfranco nato a Mileto il 24/05/1957 Pedullà Salvatore nato Vibo Valentia il 19/05/1970 Tulino Angelita Ilenia nata a Vibo Valentia il 13/10/1991 Vardaro Cristian nato a Vibo Valentia il 17/12/1974

