Comunali a Drapia: una sola lista in campo e ci riprova il sindaco Porcelli

Dieci i consiglieri da eleggere e che scendono in campo con “Insieme per il futuro”

Alessandro Porcelli

Una sola lista in campo a Drapia dove sidovrà quindi fare i conti unicamente con il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale. Alla carica di sindaco è ricandidato ancora una volta Alessandro Porcelli alla guida della lista “Insieme per il futuro”. Con lui alla carica di consiglieri comunali figurano candidati: Matteo Antonio Aiello, nato a Tropea il 13/11/1985; Giuseppe Carlino detto Peppe, nato a Taurianova il 30/05/1967; Valentina Costa nata a Tropea il 23/07/1995; Lorena Annachiara Di Bella, nata a Vibo Valentia il 21/04/1995; Bruno Evola, nato a Vibo Valentia il 22/09/1985; Giovanna Iannello, nata a Tropea il 16/10/1981; Francesco Pietropaolo detto Franco nato a Drapia il 12/10/1965; Francesco Pugliese, nato a Firenze il 28/03/1997; Caterina Rombolà, detta Rina nata a Drapia 08/10/1961; Stefania Rombolà nata a Vibo Valentia il 24/12/1990.

