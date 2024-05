Comunali a Vallelonga: è sfida a due tra Mandarano e Mazzotta

Elezioni comunali anche a Vallelonga dove il primo cittadino uscente, Abdon Servello, non si ricandida. Candidato a sindaco per la lista “Con e per Vallelonga” è consigliere comunale uscente Antony Mandarano. Con lui a consigliere comunale sono candidati: Marinella Ciconte; Bruno Iero; Maria Rosaria Fera; Michele Imeneo; Cesare Francesco Ierull; Vincenzo Pileggi; Maria Antonietta Galati.

Con la lista “Uniti per Vallelonga” corre quale candidata a sindaco Maria Grazia Mazzotta. Con lei gli aspiranti consiglieri comunali sono: Rosaria Boragina; Anna Maria Rizzo; Giuseppina Pullella (assessore uscente); Nicola Marafioti (consigliere uscente); Antonio Mandarano; Angelo Massa (consigliere uscente); Vito Galati.

LEGGI ANCHE: Comunali a Pizzoni: una sola lista in campo, Caruso ci riprova

Comunali a Mongiana: una sola lista in campo

Sorianello: una sola lista e corsa senza avversari per Cannatelli