Comunali a Vibo: cinque liste per la coalizione di centro con Muzzopappa candidato a sindaco

Francesco Muzzopappa

Cinque liste per la coalizione di centro in vista delle comunali di Vibo Valentia che vedono candidato a sindaco l’avvocato Francesco Muzzopappa. Oltre alla lista di Azione (LEGGI QUI: Comunali a Vibo, la lista di Azione a sostegno del candidato Muzzopappa), la lista denominata “Insieme al Centro” schiera i seguenti aspiranti consiglieri comunali: Maria Rosaria Nesci, Mino De Pinto, Francesco Alessandria, Francesco Antonio Artusa, Silvio Biondino, Renato Bulzomì, Francesco Calzone, Bruno Giovanni Carè, Domenico Francesco Castagna, Caterina Natale, Danilo Coloca, Federica Crudo, Raffaellina De Fina, Nunzio Fortuna, Salvatore Grasso, Cesare Ierullo, Giuseppe Librandi, Giulia Lico, Francesca Lo Bianco, Michelina Mancuso, Antonella Massaria, Caterina Mongiana, Nicoletta Alba, Giovanna Parise, Domenico Polistina, Giuseppe Ramondino, Francesco Rottura, Antonio Schiavone, Antonio Scriva, Ivan Servelli, Francesco Tolomeo, Sisto Tozzo. Di seguito e in basso tutte le altre liste della coalizione di centro.

Lista “Cuore Vibonese Una città libera”

Lista “Identità territoriale”

Lista Vibo al Centro

