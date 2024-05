Comunali a Vibo: Rifondazione comunista corre con un proprio candidato a sindaco

Marcella Murabito porta a quattro gli aspiranti primi cittadini e schiera 22 candidati per il Consiglio comunale

C’è un quarto candidato a sindaco a Vibo Valentia ed è la dottoressa Marcella Murabito che corre per Rifondazione Comunista. Questa la lista con 22 candidati su 32 per il Consiglio comunale in quota Prc: Gregorio Greco (detto Uccio), Maria Lucia Barbuto (detta Mariella), Ezio Romano, Paola Scalamogna, Filippo La Pera, Rosa Anna Gambardella (detta Rosanna), Antonio De Rito, Anna Maria Torresi, Claudio Foti, Eleonora Maria Farina, Fedele Codispoti, Vincenzina Pintimalli, Rosario Margiotta, Giuseppe Furci, Antonio Campanella, Giuseppe Ciano, Anna Coppa, Gianmaria Malicchio, Francesco Saccomanno, Paola Saccomanno, Domenico Serrao, Rocco Ursini.

