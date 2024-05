Comunali a Vibo: dopo il M5S ecco altre due liste a sostegno di Enzo Romeo

Gli aspiranti consiglieri per “Progressisti per Vibo” e “Progetto Vibo – Centro Studi con Romeo”

Dopo il deposito stamane della lista del Movimento Cinque Stelle arrivano altre due liste della coalizione progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Vibo Valentia di Vincenzo Romeo. Si tratta della lista “Progressisti per Vibo” riconducibile al consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, ai Verdi e a Sinistra Italiana, e quello denominata “Progetto Vibo – Centro Studi con Romeo”. I consiglieri comunali da eleggere sono in totale 32. La lista “Progressisti per Vibo” ne candida 28 che proponiamo di seguito. A seguire, invece, i candidati della lista “Progetto Vibo – Centro Studi con Romeo”.

