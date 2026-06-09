A notare il cadavere tra gli scogli sono stati alcuni passanti che hanno subito fatto scattare l’allarme. Attesa la Guardia costiera per il recupero

Un cadavere è stato avvistato in mare, al largo di Briatico. Il ritrovamento a una decina di metri dalla riva, in località Cocca, in prossimità del supermercato.

Si tratta di una donna, il corpo si trovava tra gli scogli. Al momento non si conoscono le sue generalità. Dalle prime risultanze, avrebbe lasciato la borsa su uno scoglio e avrebbe compiuto un gesto estremo. Il corpo è stato ritrovato infatti in posizione verticale, come se fosse ancorato al fondo.

Sono stati alcuni passanti a notare il cadavere, facendo scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem 118 ma le operazioni di recupero del corpo si stanno rivelando difficoltose ed è atteso l'arrivo della Guardia costiera. Il corpo si trova in una zona scogliosa, non facilmente raggiungibile a piedi, posta ai piedi di una parete scoscesa e insidiosa.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Briatico e il vicesindaco, Mariateresa Centro.